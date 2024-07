Nuovo blackout al Palagiustizia di Milano, il secondo di oggi

MILANO, 18 LUG - Nel pomeriggio, attorno alle 18, per la seconda volta gli uffici giudiziari milanesi sono rimasti senza corrente. Ascensori fermi, interi piani al buio, rete informatica saltata e attività giudiziaria paralizzata. La situazione, fanno notare alcuni di coloro che stanno girando nei corridoi, è simile a quella di "due estati fa con ripetuti blackout in tutta Milano e problemi non indifferenti".