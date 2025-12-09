Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Nuovi scontri tra Thailandia e Cambogia, almeno 10 vittime

AA

ROMA, 09 DIC - E' di almeno dieci persone morte e oltre 140.000 civili in fuga dalla violenza il bilancio dei nuovi scontri tra Thailandia e Cambogia. Lo riporta la Bbc. La Cambogia ha affermato che altri due civili sono stati uccisi nei bombardamenti notturni delle forze thailandesi, portando il totale delle sue vittime a sette. La Thailandia ha riferito invece che almeno tre soldati sono stati uccisi negli scontri. Entrambe le parti si accusano a vicenda per lo scoppio delle ostilità, che hanno segnato di fatto la fine del fragile cessate il fuoco mediato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump all'inizio di luglio. Thailandia e Cambogia si contendono la sovranità territoriale lungo il loro confine terrestre di 800 km da oltre un secolo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario