Nuove regole Camera, anche penalità per i cambi di casacca

ROMA, 12 FEB - E' pronta per l'Aula la riforma del regolamento della Camera. Tra le principali novità ci sono anche misure che penalizzano i cambi di casacca. Ogni gruppo parlamentare ha dei contributi in base al numero degli iscritti: se un deputato cambierà partito non trasferirà più al nuovo gruppo interamente la sua quota ma solo un 50%, l'altra metà resterà al gruppo di provenienza. Un altra regola prevede la decadenza da pressoché tutte le cariche - con l'eccezione del Presidente della Camera - ricoperte nell'Ufficio di presidenza e in quello delle Commissioni. La riforma del regolamento, che entrerà in vigore dalla prossima legislatura, approderà in Aula lunedì per la discussione generale e martedì potrebbe già andare al voto. Tra le previsioni: il superamento delle 24 ore che devono trascorrere dall'apposizione della questione fiducia al suo voto e lo statuto delle opposizioni.

