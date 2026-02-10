Giornale di Brescia
Nuova ondata di maltempo, ancora burrasche e pioggia su isole maggiori e Centro-Sud

ROMA, 10 FEB - E' in arrivo una nuova ondata di maltempo che porterà ancora una volta mareggiate, venti di burrasca e tanta pioggia sul versante Tirrenico e isole maggiori. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che fino a giovedì 12 febbraio saremo investiti da una nuova perturbazione atlantica carica di umidità. "Da domani - afferma - i venti di burrasca colpiranno in particolare la Sardegna e la Sicilia con mare grosso e mareggiate intense lungo le coste esposte". Il versante tirrenico continuerà a ricevere piogge abbondanti specie tra Campania e Calabria tirrenica. Venerdì sarà caratterizzato da una tregua apparente mentre per il weekend di San Valentino un flusso di aria gelida porterà tanta neve soprattutto in Valle d'Aosta. Il crollo termico sarà verticale: la pioggia si trasformerà in neve fin da subito al Nord e, nella giornata di domenica 15, i fiocchi bianchi raggiungeranno anche il Centro-Sud fino a bassa quota. Nel dettaglio: - Martedì 10. Al Nord: ancora neve sui confini, nubi di passaggio altrove. Al Centro: rovesci su Toscana e Lazio. Al Sud: maltempo diffuso sul basso Tirreno. - Mercoledì 11. Al Nord: molte nubi, poche piogge. Al Centro: forti piogge e venti in rinforzo. Al Sud: temporali e burrasche di vento, specie sulle Isole. - Giovedì 12. Al Nord: cielo molto nuvoloso, poche o rare piogge. Al Centro: piogge e venti in rinforzo. Al Sud: maltempo con venti di burrasca. Tendenza: venerdì tregua apparente, ma con tanto vento, poi nel weekend irruzione d'aria gelida e neve a bassa quota anche al Centro-Sud per San Faustino.

