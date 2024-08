Nubifragio su Torino, vetri rotti anche per un liceo

TORINO, 05 AGO - Il violento nubifragio di venerdì scorso a Torino ha seriamente danneggiato anche le vetrate della facciata di un liceo, il Regina Margherita di via Valperga Caluso 12, non distante dal Po. I chicchi di grandine di importanti dimensioni hanno rotto molti vetri: i tecnici dell'edilizia scolastica della Città metropolitana sono intervenuti rapidamente per la verifica dei danni e hanno attivato l'intervento urgente per rimuovere le porzioni di vetro potenzialmente pericolose e dare avvio alla sostituzione in tempi rapidissimi.