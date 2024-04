Novità su Irpef-Ires, l'esame slitta al prossimo Cdm

ROMA, 23 APR - Slitta il decreto legislativo sulla revisione del regime delle imposte sui redditi Irpef e Ires, inizialmente atteso al consiglio dei ministri di oggi. Il provvedimento, nelle cui bozze figurava il bonus tredicesime, non è infatti all'ordine del giorno della riunione. Il decreto, secondo quanto si apprende, andrà in Cdm per l'esame preliminare la prossima settimana.