Noury (Amnesty), azione spregevole nel Giorno memoria

ROMA, 27 GEN - "Veramente un'azione spregevole in un giorno in cui la memoria della Shoah e il rispetto delle vittime e per i sopravvissuti esigerebbe serietà". E' il commento del portavoce di Amnesty Riccardo Noury sulle scritte proiettate nella notte sulla Piramide Cestia e sul palazzo della Fao a Roma. Il fatto più grave per il portavoce di Amnesty è che "proprio in una giornata così importante ci accusano di antisemitismo, che è una violazione gravissima dei diritti umani che Amnesty International puntualmente riferisce anche con le sue analisi sull'odio in Italia e accusano una organizzazione che difende i diritti umani di compiere una violazione dei diritti umani, qual è l'antisemitismo".