Notte di freddo intenso sull'Appennino, a Castelluccio -18,4

PERUGIA, 22 DIC - È stata una notte di freddo "polare" sull'Appennino umbro-marchigiano: a Castelluccio di Norcia la colonnina di mercurio è scesa a -18,4 gradi. A rilevarlo è stata la centralina del Centro funzionale della protezione civile regionale. Ma il grande gelo si è fatto sentire anche nelle vallate, a Cascia si sono registrati -10 gradi, a Norcia -7,5, a Monteleone di Spoleto -8,4. Un po' più clemente la temperatura registrata a Perugia e Terni dove il termometro è sceso fino allo zero termico. La giornata di domenica, sul fronte delle previsioni meteo, si presenta prevalentemente soleggiata nella prima parte, ma già dal pomeriggio una nuova perturbazione interesserà l'Umbria che porterà, in serata, nuove precipitazioni nevose in Appennino.