Noto avvocato preso a sprangate e rapinato in casa, 8 arresti

Cinque persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato, su disposizione della Procura della Repubblica di Gela, tre in carcere e due ai domiciliari, con l'accusa di porto e detenzione di armi da guerra, 12 novembre. L'attività di polizia giudiziaria, tuttora in corso con numerose perquisizioni, sta vedendo impegnati i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza con il supporto della Squadra Mobile di Caltanissetta e della Squadra Mobile di Brescia, unità cinofile e del Reparto Volo della Polizia di Stato. ANSA/ UFFICIO STAMPA POLIZIA +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++