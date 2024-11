Notizie segrete ai russi, definitivi 29 anni a Biot

ROMA, 20 NOV - I giudici della prima sezione di Cassazione hanno reso definitiva la condanna a 29 anni e 2 mesi emessa dall'appello militare per Walter Biot, il militare di Marina accusato di avere ceduto in cambio di denaro notizie coperte da segreto ad un funzionario dell'ambasciata russa. Per la stessa vicenda Biot è stato condannato in primo grado, nel gennaio scorso, anche dai giudici del tribunale ordinario a 20 anni di carcere.