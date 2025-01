Nordio, pm soggetto a esecutivo? Non succederà mai

NAPOLI, 25 GEN - La riforma per la separazione delle carriere non mette in discussione l'indipendenza del pubblico ministero. Lo ha ribadito il Guardasigilli Carlo Nordio a Napoli. "È scritto a chiarissime lettere nella riforma costituzionale. Perché - si è chiesto Nordio - si deve leggere nella riforma quello che nella riforma non c'è? E anche qui mi permetto un riferimento personale. Per 40 anni ho sempre fatto il pm proprio per essere libero e indipendente. Nessuno vorrebbe un pubblico ministero sottoposto al potere esecutivo. Non io. È scritto nella Costituzione e non avverrà mai". Il Guardasigilli, nel frattempo, ha lasciato Castel Capuano.