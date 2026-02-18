Nordio, 'opportuna l'esortazione di Mattarella'

PERUGIA, 18 FEB - "L'esortazione del presidente Mattarella è estremamente apprezzata e totalmente condivisa" dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, oggi a Perugia per il convegno "Referendum Giustizia - Le ragioni del Sì", organizzato dal Comitato nazionale per il Sì alla riforma. "E' stata un'esortazione che ritengo anche opportuna in questo momento in cui i toni si sono scaldati al di là della ragionevolezza" ha aggiunto. "Ho sempre sostenuto e auspicato - ha detto ancora Nordio -, dal primo giorno, che il dibattito sul referendum venga tenuto su temi pacati e razionali". Nordio, a margine dell'iniziativa, ha auspicato che il confronto sul referendum si svolga "esclusivamente nel suo ambino naturale, cioè una riforma costituzionale che per altro attua l'idea di un grande eroe della resistenza, come Giuliano Vassalli". "Mi adeguerò, ovviamente. Cercherò di essere il più possibile aderente, come penso di essere stato in passato" ha detto ancora Nordio a chi gli chiedeva delle parole del capo dello Stato Sergio Mattarella al Csm. "Certe espressioni che ho usato - ha aggiunto - non erano mie. Ho citato parole altrui ma diamo per conclusa questa fase polemica. Entriamo in una fase di dialogo costruttivo, che sia contenutistico. Ci sono delle ragioni per essere critici nei confronti della riforma e ho sempre sostenuto ce ne sono di migliori per sostenerla. Auspico che il dialogo venga mantenuto". "Condivido al 101 per cento quello che ha detto il presidente della Repubblica- ha ribadito Nordio - e se leggete le mie prime interviste è quello che ho sempre detto io, mantenere il dialogo in termini contenuti. Certo, ci sono stati momenti in cui mi hanno detto che ero un pidduista, revanchista e che ero addirittura contiguo con la camorra o altro e allora qualche reazione magari c'è".