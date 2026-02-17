Giornale di Brescia
Nordio,'nulla di definitivo su bozze decreti attuativi della riforma'

ROMA, 17 FEB - "Non c'è nulla di pronto e definitivo. Si sta lavorando a delle bozze preparatorie per non arrivare impreparati, laddove passasse il Sì. Su queste bozze è apertissimo e auspicabile il dialogo, se vincesse appunto il Sì, per trovare la maggior convergenza possibile tra magistratura, avvocatura e mondo accademico". Così all'ANSA il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in merito alla notizia - pubblicata oggi sul Domani - secondo cui sarebbero già pronti i testi dei decreti attuativi della riforma della Giustizia.

