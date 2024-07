Nordio, 'molte anomalie sul caso Toti. Ispezioni? valuteremo'

ROMA, 22 LUG - "Posso dire che questa è una situazione abbastanza singolare, particolare, che ha molte anomalie. La stiamo seguendo con molta attenzione e alla fine valuteremo cosa dovrà essere fatto". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio a Quarta Repubblica su Rete 4 alla domanda se ha valutato l'ipotesi di mandare un'ispezione ministeriale al Tribunale di Genova, per valutare la correttezza dell'operato dei magistrati nella vicenda giudiziaria che coinvolge il presidente della Liguria Giovanni Toti. Il ministro ha sottolineato che "non posso e non devo entrare" nella vicenda, ma "non ho capito la logica della custodia cautelare" per Toti. "Ma qui mi devo fermare". Quanto alla manifestazione organizzata dalle opposizioni a Genova contro il governatore Toti, Nordio ha detto che lo ha "ha riportato purtroppo a quando 30 anni fa interrogavo l'onorevole Gianni De Michelis, alla procura di Venezia, e sotto in piazza c'era un migliaio di persone che insultavano quel ministro che magari un mese prima avevano osannato. Mi sono sentito umiliato come magistrato, è stato sgradevole che ci si accanisca contro un indagato".