Nonna e nipote dispersi, ricerche ancora senza esito

PISA, 29 SET - Da 144 ore le squadre di vigili del fuoco e protezione civile li cercano lungo l'alveo del fiume e negli anfratti del terreno, ma anche oggi le ricerche a Montecatini Val di Cecina, nel Pisano, di nonna e nipotino di 5 mesi travolti la sera dello scorso 23 settembre dalla piena del torrente Sterza sono state senza esito. La macchina dei soccorsi vede impegnati 40 unità di personale operativo, proveniente dai comandi della Toscana dei vigili del fuoco con 15 automezzi. Ai quali si aggiungono decine di volontari della protezione civile locale. Le ricerche, spiega una nota dei vigili del fuoco, "proseguono su tutto il tratto di fiume interessato dalla piena sia via terra, che aerea, con l'ausilio di esperti in topografia, conduttori di macchine movimento terra, piloti di drone, personale soccorritore fluviale alluvionale, squadre specializzate in tecniche speleo alpine fluviali e squadre ordinarie". Inoltre il nucleo sommozzatori del corpo nazionale ha ispezionato il tratto di fiume fino alla confluenza del fiume Cecina. Da sei giorni in appoggio ai vigili del fuoco opera il personale di varie associazioni di volontariato del territorio, della Provincia di di Pisa e della Comunità montana dell'Alta Val di Cecina.