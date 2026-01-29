Giornale di Brescia
Niscemi, Musumeci 'proporrò in Cdm un'indagine amministrativa'

ROMA, 29 GEN - Un' "indagine amministrativa" per valutare perchè dopo la frana del 1997 a Niscemi non si è intervenuti. E' l'iniziativa a cui pensa il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci e che oggi proporrà al Consiglio dei ministri. Lo ha annunciato lui stesso intervistato da Rainews24 . Musumeci ha fatto riferimento a "omissioni e superficialità", "si era probabilmente convinti che la frana si fosse arrestata. Tutto questo va valutato con un'indagine amministrativa- ha detto- Oggi ne parlo al Consiglio dei ministri. E' importante fare la cronistoria di quello che è accaduto negli ultimi 30 anni e perchè siamo arrivati a un punto di non ritorno. Nel 1997 non si è intervenuti: vorrei capire se c'è stata una sottovalutazione del fenomeno"

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

