Niente siccità, raramente così tanta acqua in Alto Adige

BOLZANO, 25 LUG - In Alto Adige la grande siccità, che nella primavera 2023 teneva gli agricoltori con il sospiro sospeso, ormai è solo più un lontano ricordo. Quello in corso è infatti un anno molto abbondante di acqua, grazie alle abbondanti precipitazioni dei scorsi mesi. A giugno la portata media mensile del fiume Adige è stata addirittura superiore al massimo storico, riferisce Roberto Dinale, direttore dell'Ufficio Idrologia e dighe della Provincia autonoma di Bolzano. Anche i livelli delle acque sotterranee sono decisamente sopra media e a inizio giugno non erano lontani dai massimi storici. A luglio si è registrate solo una debole flessione. E' molto buono anche il grado di riempimento dei serbatoi artificiali, che ora sono mediamente al 75%. L'anno scorso il loro livello era bassissimo.