Niente emendamento della Lega sul terzo mandato alla Camera

ROMA, 18 MAR - La Lega non ha ripresentato alla Camera l'emendamento sul terzo mandato per i governatori. Lo riferisce all'Ansa Igor Iezzi, capogruppo in Commissione Affari costituzionali di Montecitorio, dove oggi entro mezzogiorno andavano presentati gli emendamenti al decreto. Tra le quarantasei proposte di modifica depositati nessuno risulta targato da uno dei partiti della maggioranza. Stasera la commissione è convocata per le ammissibilità degli emendamenti, che saranno votati domattina, visto che il provvedimento è atteso in aula domani pomeriggio.