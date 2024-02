Nevi, in Sardegna dati parziali, nessuna conseguenza sul governo

ROMA, 26 FEB - "Le notizie che arrivano dalla Sardegna non sono delle migliori, ma sono dati parziali, quindi bisogna capire se questo trend riguarda solo alcune realtà oppure tutta la regione. Vedremo, ci sarà tempo di commentare e di analizzare i dati". Così Raffaele Nevi, Portavoce di Forza Italia e vicepresidente vicario dei deputati azzurri, intervenendo a Restart. Per quanto riguarda eventuali conseguenze sul governo, Nevi ha sottolineato: "il centrodestra vuole confermare la presidenza della regione: se così non sarà, rappresenterà una sconfitta per l'intero centrodestra. Tuttavia, queste sono comunque elezioni regionali, con dinamiche particolari, quindi non ci saranno effetti sulla tenuta del governo, la maggioranza è assolutamente solida", ha concluso.