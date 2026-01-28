Giornale di Brescia
Neve sulla collina di Torino, a Superga i bambini costruiscono pupazzi

TORINO, 28 GEN - La collina di Torino è stata imbiancata da una breve nevicata, abbastanza fitta però da lasciare a terra quanto basta ai bambini per costruire pupazzi nel pomeriggio. Il resto del capoluogo è stato invece toccato solo dalla pioggia, pur con temperature poco sopra lo zero. Lo stesso per le città del resto del Piemonte, tranne che per il Cuneese e l'Astigiano, dove in nottata era nevicato per poco anche in pianura, ma non abbastanza da non sciogliersi in giornata.

TORINO

