Neve sulla A6, istituito il filtraggio dei mezzi pesanti

GENOVA, 26 FEB - Sono segnalati tre chilometri di coda lungo la A6 Torino-Savona tra Millesimo e Ceva in direzione Torino a causa della neve. Lo comunica Autofiori annunciando che l'entrata al casello di Niella Tanaro è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa della neve. Sulla A6 tra Carmagnola e Altare in direzione Savona è stato istituito il filtraggio dinamico temporaneo dei mezzi pesanti previsto dal protocollo neve. L'agenzia Arpal ha emanato l'allerta gialla per neve sul centro-ponente della Liguria.