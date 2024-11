Neve in Valle d'Aosta oltre i 1.000 metri di quota

AOSTA, 12 NOV - La Valle d'Aosta si è svegliata imbiancata a partire dai 1.000 metri di quota circa. Da Gressoney e Champoluc a La Thuile, passando per Courmayeur e Pila, la perturbazione ha portato neve anche nelle principali località turistiche, dove l'apertura delle piste da sci è attesa per la fine di novembre. I fiocchi sono arrivati anche a Cervinia, dove gli impianti di risalita sono già aperti dal 26 ottobre scorso. Dal pomeriggio sono previste schiarite. Le temperature sono in ribasso, con lo zero termico tra i 1.300 metri e i 1.800 metri: stamane ad Aosta la temperatura è scesa a 3,4 gradi, a Saint-Vincent a 4,9 e a Cervinia a -3,8. Al momento non sono segnalate particolari criticità riguardo alla viabilità. Anche il traforo italo-svizzero del Gran San Bernardo è aperto. Già ieri Anas ha comunicato la chiusura preventiva, a partire da stamane, del Colle del Piccolo San Bernardo, al confine con la Francia, proprio a causa delle precipitazioni attese e "fino a cessata esigenza".