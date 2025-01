Netanyahu 'esausto' per voto alla Knesset, oggi non sarà dimesso

ROMA, 01 GEN - Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, è tornato ieri sera all'ospedale Hadassah Ein Kerem "esausto" e oggi non sarà dimesso. Lo riferisce una fonte citata dal Times of Israel. Il premier aveva lasciato il suo letto d'ospedale dopo un intervento di rimozione della prostata, contro il parere dei suoi medici, per esprimere un voto decisivo sulla legge di bilancio alla Knesset e garantirne l'approvazione.