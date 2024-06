Neosindaca Perugia, abbiamo fatto un miracolo

PERUGIA, 24 GIU - "Abbiamo compiuto un altro miracolo ma non ho mai avuto dubbi perché conosco e sento profondamente l'anima di questa città": sono le prime parole di Vittoria Ferdinandi, neo sindaca di Perugia alla guida di un campo largo del centrosinistra con Pd, M5s e civici. "Sapevo che Perugia non avrebbe ceduto all'arroganza del potere, all'odio e alla rabbia ma avrebbe scelto chi per quattro mesi ha rimesso i cittadini al centro di una politica fatta di speranza. E' un risultato incredibile" ha aggiunto. "Purtroppo - ha detto ancora Ferdinandi - ci lasciano una città scucita perché in questi mesi i nostri avversari hanno fatto di tutto".