Nell'anno di Go!2025 città più attrattiva e c'è l'inversione demografica

TRIESTE, 13 FEB - Il 2025 è stato un anno di svolta per Gorizia, anche dal punto di vista demografico: dopo 16 anni si è invertito il trend della popolazione: i residenti il primo gennaio 2025 erano 33.472, al 31 dicembre 2025 sono saliti a 33.505 con un incremento di 33 unità, che rappresenta un segnale positivo dopo anni di calo, lieve ma continuo, degli abitanti. La crescita riguardante i trasferimenti, ovvero persone che hanno deciso di andare a vivere in città, è la conferma di come Gorizia sia sempre più attrattiva, grazie al buon livello di qualità della vita garantito. "Un risultato frutto del crescente appeal esercitato da Gorizia: abbiamo lavorato tanto per rendere la città più bella e accogliente, con un'opera di riqualificazione su più fronti anche nell'ambito della Capitale europea della cultura che l'ha resa più vivibile e fruibile", sono le parole del sindaco, Rodolfo Ziberna. Gli stranieri al primo gennaio erano 3.884, al 31 dicembre sono saliti di 49 unità (a 4.033 di cui 1.986 femmine e 2.047 maschi). Nel 2023 erano 3.777, nel 2022 erano 3.582, nel 2021 erano 3.425 e nel 2020 il numero era di 3.293. Le cinque nazionalità più rappresentate risultano le stesse dello scorso anno: la Slovenia con 617 persone (620 nel 2024), il Kosovo con 370 (372 nel 2024), la Romania con 272 (come nel 2024), la Bosnia Erzegovina con 266 (come nel 2024) e l'Ucraina con 212 (come nel 2024). Seguono in "tripla cifra" la Cina con 202, Marocco con 194, Macedonia con 189, Pakistan con 180, Bangladesh con 129, Croazia con 117, Serbia con 112 e Georgia con 105. In totale coloro che si sono trasferiti a Gorizia nel 2025 sono stati 1.248; nel 2024 erano state 1.231. Sempre guardando al dato dello scorso anno, in 731 sono arrivati in città provenendo da altri comuni italiani mentre 443 dall'estero. A essere invece cancellate sono state in totale 926 persone, di cui 619 trasferite altrove in Italia e 136 all'estero. Nel 2024 hanno lasciato Gorizia 1.009 persone. In linea con il 2024 il dato dei decessi: allora furono 471, mentre nel 2025 sono stati 470 (248 femmine e 222 maschi). La cicogna nel 2025 si è fermata 176 volte, contro le 167 del 2024. I fiocchi rosa sono stati 85, quelli azzurri 91.