BEIRUT, 24 MAR - "Allahu akbar". Lo dice chiaramente uno dei terroristi dell'Isis nel video girato da loro durante la strage al Crocus City Hall di Mosca. La frase è pronunciata - ma non gridata, come in altri attentati dello Stato Islamico - a circa metà del filmato ed è l'unica dichiarazione in arabo, mentre il resto delle dichiarazioni è in lingua non araba.