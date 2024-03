Nel Foggiano un paese intero impegnato nella Passione di Cristo

ZAPPONETA, 21 MAR - Un intero paese impegnato nella rappresentazione della Passione di Cristo. Accade a Zapponeta, piccolo centro della provincia di Foggia. Muratori, falegnami, artigiani locali, sarte al lavoro per realizzare le scenografie dell'evento in programma domani sera per le vie del paese e che di fatto apre le tradizioni della Settimana Santa. Set scenografici realizzati grazie all'impegno dei residenti del posto che hanno lavorato giorno e notte per realizzare abiti e scenografie curando nei minimi dettagli ogni particolare. Organizzato dalla parrocchia San Michele Arcangelo - con il contributo del Comune - l'evento è stato voluto dal parroco don Pasquale Paloscia. "Una rappresentazione - racconta il parroco, don Pasquale - che mette in evidenza la bellezza di lavorare insieme Alla realizzazione dell'intera scenografia hanno lavorato insieme diverse generazioni. Basti pensare che abbiamo bambini di 10 anni e anziani di 80. E tra loro tutta la fascia intermedia. E' un modo per imparare a convivere, a fare gruppo e a volersi bene. Ed è il miglior modo per declinare il messaggio della Pasqua".