Nel centrosinistra si intrecciano trattative giunta e comunali

CAGLIARI, 04 APR - Sono giorni di interlocuzioni fitte tra la nuova presidente della Regione Alessandra Todde e il Pd per la formazione della giunta che martedì prossimo sarà presentata durante la seduta di insediamento del Consiglio regionale. Il Pd sta chiudendo le ultime verifiche interne sui nomi, ma è sulle deleghe che ora sembra cambiata la situazione rispetto quanto filtrato finora. Per i dem certo il Bilancio, ma non più gli Affari generali, probabilmente sostituito dall'Industria e poi l'Ambiente, certe invece la presidenza del Consiglio regionale e la vice presidenza della giunta. Ci vorrà ancora qualche giorno per trovare la quadra anche perché in ballo c'è anche la partita delle amministrative per cui si attendono gli esiti del tavolo della coalizione convocato nella sede dem di via Emilia per affrontare in particolare il nodo di Cagliari. Dove Massimo Zedda è attualmente l'unico nome sul tavolo, avendo già da tempo avanzato la sua candidatura dicendosi anche disponibile a sottoporla a primarie. Ma, anche se a questo giro il centrosinistra è stato sorpassato in velocità dal centrodestra che ha già schierato ufficialmente Alessandra Zedda, sarà difficile che il nodo venga sciolto prima di mercoledì, all'indomani della presentazione ufficiale dell'esecutivo regionale, che svelerà gli equilibri e le caselle assegnate alle singole forze politiche.