Nel Bolognese piscina scoperchiata dalle raffiche di vento

BOLOGNA, 28 GEN - Forti raffiche di vento stanno sferzando Bologna e provincia. A Ozzano, comune della Città metropolitana, il vento ha scoperchiato il tetto della piscina comunale: tutte le persone che erano all'interno sono state evacuate e nessuno risulta ferito. La struttura è chiusa. "Spavento per chi era all'interno, il coperto è venuto via tutto in una volta ed è 'atterrato' tra il giardino e il parcheggio. Fortunatamente nessuno si è fatto male. Importanti i danni alla struttura". Così il sindaco di Ozzano, Luca Lelli. Sul posto sono in arrivo i vigili del fuoco.