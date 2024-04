Nel 2023 315 minacce a amministratori e sindaci, una ogni 28 ore

Il corpo di un uomo carbonizzato dalle fiamme che hanno avvolto la sua auto alla periferia nord di Castellammare di Stabia è stato trovato dai carabinieri che indagano sul rogo di questa mattina in via Napoli, a Castellammare di Stabia. I vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle ore 6,30 per la segnalazione dell'incendio di un'auto, in via Napoli, quasi ai confini con Torre Annunziata. Napoli 8 Aprile 2024. ANSA/CESARE ABBATE