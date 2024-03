Nel 2018 la tempesta perfetta con 7 morti lungo l'Haute Route

Cinque dei sei scialpinisti che erano dispersi da ieri sulle Alpi svizzere sono stati trovati senza vita. Lo ha annunciato la polizia cantonale del Vallese che sta continuando le ricerche del sesto disperso. Nonostante le cattive condizioni meteorologiche, una squadra di soccorritori è stata comunque inviata sul posto dove ha "scoperto i corpi di cinque delle sei persone scomparse", secondo quanto scritto in un comunicato della polizia. ANSA/Polizia cantonale di Sion ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING NPK