Negoziatore russo, 'a Politico Trump ha detto la verità sugli europei'

MOSCA, 09 DIC - Donald Trump "dice la VERITA' sui leader europei". Lo ha scritto su X Kirill Dmitriev, il consigliere presidenziale russo per gli investimenti esteri e negoziatore con gli Stati Uniti, in merito all'intervista del presidente americano a Politico. Dmitriev cita in particolare alcune frasi di Trump, tra cui: "Penso che siano deboli, ma penso anche che vogliano essere politicamente corretti..., l'Europa non sa cosa fare". Nell'intervista, il capo della Casa Bianca ha detto anche che sull'Ucraina gli europei "parlano, ma non producono (risultati), e la guerra semplicemente continua".