Negate le riprese di 'Le Iene' ad un processo, 'non è solo giornalismo'

BOLOGNA, 10 MAR - Pur riconoscendo alla trasmissione 'Le Iene' di Mediaset lo svolgimento di una "apprezzabile opera di informazione, occorre tuttavia rilevare che essa ha un taglio non esclusivamente giornalistico, scelta ovviamente del tutto legittima, tale per cui la trasmissione delle immagini relative alle udienze, a maggior ragione in corso di processo, rischia, al di là delle intenzioni e delle determinazioni di chi le dovesse mandare in onda, di interferire con l'autenticità e la spontaneità delle dichiarazioni di tutti gli attori del processo". Con queste motivazioni la Corte di assise di Bologna, presidente Fabio Cosentino, ha respinto la richiesta di Rti di poter svolgere riprese. Il processo è quello a carico di Leonardo Magri, imputato per l'omicidio della moglie Daniela Gaiani, morta il 5 settembre 2021 nel letto di casa sua, a Castello d'Argile, nel Bolognese, un caso inizialmente apparso un suicidio. Ok invece, dai giudici, alla richiesta della TgR Rai Emilia-Romagna, sottolineando l'attività che "per definizione tale testata, peraltro del servizio pubblico, svolge in un'ottica di assicurare alla comunità l'esercizio di un legittimo diritto di informazione".