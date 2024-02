Nebbia sull'Autobrennero, ancora chiuso il tratto A4-A1

BOLOGNA, 17 FEB - Ancora una chiusura per nebbia sull'Autobrennero. Dalle 9.18 è stata disposta la chiusura dall'allacciamento A4 Milano-Venezia all'allacciamento A1 nel Modenese, un'ottantina di chilometri, in entrambe le carreggiate. Anche ieri era stata presa una misura analoga. La mattina del 5 febbraio c'erano stati tamponamenti a catena con diversi veicoli danneggiati, feriti e un morto, sempre a causa della scarsa visibilità in pianura padana.