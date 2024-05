'Ndrangheta e droga, 142 indagati a Cosenza

COSENZA, 14 MAG - Sono 142 le persone coinvolte in un'operazione in corso a Cosenza condotta congiuntamente dai carabinieri, dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di finanza. A carico di un gruppo degli indagati (non è stato ancora specificato il loro numero), sono stati eseguiti arresti, mentre ad altri sono state notificate misure cautelari di tipo diverso. I reati contestati alle persone coinvolte nell'operazione sono associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dalle modalità mafiose, ed altri reati sempre con modalità mafiose.