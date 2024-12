'Ndrangheta: dal 3 febbraio a Catania appello "Rinascita Scott"

VIBO VALENTIA, 05 DIC - Si svolgerà a Catania dal 3 febbraio prossimo, a causa dell'inagibilità dell'aula bunker di Lamezia Terme per il maltempo dei mesi scorsi, il processo "Rinascita Scott" alle cosche di 'ndrangheta del vibonese. In primo grado, davanti al Tribunale di Vibo Valentia, il processo si è concluso il 20 novembre del 2023 con la condanna di 207 dei 338 imputati e 131 assoluzioni. In appello gli imputati saranno 236. Tra loro l'ex parlamentare di Forza Italia e avvocato penalista Giancarlo Pittelli, condannato ad 11 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa; il tenente colonnello dei carabinieri Giorgio Naselli, al quale in primo grado sono stati comminati 2 anni e 6 mesi con l'accusa di avere rivelato segreti d'indagine a Pittelli; l'ex consigliere regionale Pietro Giamborino, condannato in primo grado ad un anno e sei mesi per traffico di influenze illecite, e l'ex sindaco di Pizzo ed ex presidente di Anci Calabria Gianluca Callipo, per il quale il Tribunale ha disposto l'assoluzione. Nel processo di secondo grado non comparirà l'ex assessore regionale Luigi Incarnato, socialista, assolto in primo grado e per il quale la Dda non ha proposto appello.