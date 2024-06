Natisone, oggi lutto cittadino a Premariacco

TRIESTE, 24 GIU - Oggi a Premariacco (Udine) è lutto cittadino. Lo ha proclamato il sindaco Michele De Sabata per onorare la memoria di Cristian Molnar, il giovane di 25 anni travolto e ucciso dalla piena del Natisone il cui corpo è stato ritrovato ieri dopo 23 giorni di ricerche. L'intera comunità si stringerà attorno al fratello di Cristian, Petro Radu, prima del rientro della salma in Romania, dove saranno celebrate le esequie. Quanto all'inchiesta, l'unico aggiornamento - apprende l'ANSA da fonti investigative - riguarda l'elenco delle vittime, visto che fino a oggi la Procura aveva aperto un fascicolo per la morte di Patrizia e Bianca e per la sola scomparsa di Cristian. L'indagine, per omicidio colposo, resta contro ignoti.