Nastro d'argento a Monica Bellucci per il doc su Callas

ROMA, 23 FEB - È Monica Bellucci la "Protagonista dell'anno" nei Documentari 2024, premiata dai Giornalisti Cinematografici per l'interpretazione intensa di Maria Callas: Lettere e memorie diretto da Tom Volf e Yannis Dimolitsas. Il Direttivo dei Giornalisti Cinematografici Italiani lo annuncia alla vigilia della premiazione dei Nastri d'Argento per i Documentari 2024 che saranno consegnati, con i Premi speciali, a Roma, lunedì 26 febbraio al Cinema Barberini, partner di quest'edizione del Premio. "È un riconoscimento per un'interpretazione intensa e toccante" sottolinea a nome del Direttivo Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Laura Delli Colli, Presidente, che ricorda come "nell'empatia di Monica Bellucci sia la chiave di lettura più sorprendente del racconto cinematografico, in uno splendido bianco e nero, nel quale il film sintetizza le emozioni più intime del lungo tour internazionale dell'omonimo spettacolo teatrale, ideato dallo stesso Volf e magistralmente interpretato dall'attrice, che l'ha portata nel mondo dal novembre 2019 al gennaio 2023, nel centenario della nascita della Callas. E dall'attrice, che per impegni professionali a Parigi non potrà essere lunedì a Roma per la premiazione, è arrivato un ringraziamento anche nei confronti dei registi: "insieme ci siamo permessi di raccontare la grande Maria Callas, con la sua dualità tra la donna e l'artista, tra l'icona pubblica e la sua femminilità intima e sensibile che solo pochi conoscevano. Abbiamo cercato di farlo con estremo rispetto e grande umiltà".