Nasce la piattaforma FUtuRI per aiutare a scegliere le superiori

TORINO, 20 FEB - Aiutare studentesse, studenti e famiglie a scegliere l'indirizzo di studio alle superiori in modo consapevole. Nasce con questo obiettivo la piattaforma digitale FUtuRI (www.futuri.education), promossa e realizzata dalla Fondazione De Agostini e dalla Fondazione Agnelli, presentata a Milano presso la sede di Fondazione De Agostini dalla presidente Chiara Boroli e dal segretario generale Marcella Drago e, per la Fondazione Agnelli, dal direttore Andrea Gavosto e Giovanni Piumatti, responsabile della piattaforma. La piattaforma, completamente gratuita, interattiva e user friendly, si rivolge ai docenti, alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di I grado. E' stata già sperimentata decine di classi in tutte le regioni (tranne la Valle d'Aosta), grazie anche alla collaborazione di alcuni Uffici Scolastici Regionali (Piemonte, Veneto, Toscana, Lazio, Calabria e Sicilia). È in discussione un accordo di sperimentazione con Viale Trastevere, per definire sinergie con la piattaforma Unica del Ministero. FUtuRI propone molteplici attività didattiche, da svolgersi prevalentemente in classe, con l'obiettivo di aiutare ogni ragazza e ragazzo a mettere meglio a fuoco interessi, capacità e aspirazioni. A oggi sono 2557 docenti di 638 istituti comprensivi italiani ad avere manifestato interesse per FUtuRI, registrandosi sulla piattaforma. Oltre 100 istituti (127 classi con più di 2.200 studenti) hanno già iniziato la sperimentazione. "Tra le aree di intervento della Fondazione De Agostini c'è da sempre l'impegno nell'educazione e nella formazione delle giovani generazioni. Nella Fondazione Agnelli abbiamo trovato un partner di consolidata esperienza in questa area" spiega Boroli. "Con FUtuRI abbiamo voluto proporre alle scuole medie italiane uno strumento articolato, efficace e moderno, che risponda all'esigenza di rendere l'orientamento un percorso didattico di precoce e progressivo avvicinamento alla scelta successiva" aggiunge Gavosto.