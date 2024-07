Narcotrafficante brasiliano arrestato per svista della moglie

SAN PAOLO, 08 LUG - Un narcotrafficante brasiliano sospettato di rifornire i cartelli della droga in Messico e di gestire un mega schema di riciclaggio di denaro con società di comodo, è stato arrestato dalla polizia federale grazie a una svista della moglie, che sui social ha attivato la geolocalizzazione della coppia. Per catturare l'uomo, Ronald Roland, le forze dell'ordine hanno condotto un blitz in sette Stati, con il sequestro di denaro, gioielli, armi, 34 automobili, una barca e due aerei. Otto persone sono finite in manette. Dopo due anni di latitanza, facendo attenzione a non esporsi troppo, a consegnarlo agli agenti è stato il desiderio di ostentazione della sua seconda consorte, Andrezza de Lima Joel, che sul web amava postare i suoi viaggi in jet privato, mettendo in mostra i passi del marito criminale: Parigi, Dubai, Maldive, Colombia.. Non è la prima volta che Roland viene smascherato dall'indiscrezione della sua compagna. Anche nel 2019, dopo essere finito sulla lista rossa dell'Interpol, venne acciuffato dopo che la prima moglie segnò su un social il luogo in cui si trovavano, nella Zona Est di San Paolo. A quel tempo, il narcotrafficante aveva appena subito un intervento di chirurgia plastica al viso.