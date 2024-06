Nahum insultato sui social, 'sei ebreo, non ci rappresenti'

MILANO, 07 GIU - 'Sei ebreo e non ci rappresenti', 'Carogna', 'É una vita che massacrate i palestinesi, brutti nazisti', 'Chi vota questo parassita é complice', 'Ma sei candidato per l'Italia o per Israele?'. Sono solo alcuni degli insulti che ha ricevuto Daniele Nahum, consigliere comunale a Milano, candidato di Azione alle europee, ed esponente della comunità ebraica cittadina, sotto a un video elettorale postato sulle sue pagine social, dove ha sottolineato che dopo i fatti del 7 ottobre "in Italia e in Europa é cresciuto l'antisemitismo". "Dopo il 7 ottobre é cresciuto l'antisemitismo in Italia e in Europa, io stesso non avevo mai vissuto episodi così gravi di antisemitismo in Italia - ha spiegato Nahum nel video -. Più volte sono andato a denunciarne alla procura della Repubblica e in questura. Il dato oggi è davvero preoccupante, noi dobbiamo combattere l'antisemitismo in tutte le sue forme e dobbiamo anche stare attenti a termini che stanno sdoganando l'antisemitismo, penso alla questione del termine genocidio applicato alla guerra a Gaza". A scatenare le offese e le polemiche da parte di chi ha commentato sono state in particolare le parole usate da Nahum sull'uso del termine genocidio per descrivere quello che accade a Gaza. Proprio lui alcuni mesi fa ha lasciato il Pd proprio in polemica per questo utilizzo del termine. "Esprimo solidarietà vicinanza e affetto a Daniele Nahum a nome mio e di tutta Azione dopo le minacce ricevute sui social", ha scritto il segretario di Azione, Carlo Calenda, in una nota.