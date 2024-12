Musumeci, in materia di Protezione civile serve prevenzione

CATANZARO, 01 DIC - "Oggi, più che nel passato, in materia di Protezione civile c'è bisogno di prevenzione". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, parlando con i giornalisti nell'università "Magna Graecia" di Catanzaro a margine del raduno interregionale del volontariato della Protezione civile del Mezzogiorno, con la partecipazione, oltre che della Calabria, dei rappresentanti di Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. All'incontro ha preso parte il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. "Abbiamo messo assieme le regioni del Sud - ha aggiunto Musumeci - per un momento di confronto e di analisi, in una logica importante di spirito comunitario, allo scopo di rinsaldare il volontariato nel settore della Protezione civile. E la Calabria si é confermata, in questo senso, in prima linea, soprattutto nella lotta agli incendi boschivi, che rappresentano una delle calamità di fronte alle quali le strutture di protezione civile sono spesso costrette ad alzare bandiera bianca, non soltanto in Italia. Basti pensare a quanto é accaduto ultimamente in California, Grecia, Spagna e Portogallo. Dobbiamo utilizzare criteri preventivi e la tecnologia, in questo senso, ci può aiutare tantissimo. Il fatto che in Calabria, per esempio, sia stato sperimentato, come deterrente, proprio per prevenire gli incendi boschivi, l'uso di droni, é un esempio che va applicato anche nel resto del Paese".