Musulmani e cristiani insieme per il Ramadan a Milano

MILANO, 06 APR - Uomini e donne di fedi diverse si ritroveranno insieme domenica 7 aprile alle 19.30 presso la chiesa di San Bernardino, a Milano, per pregare gli uni accanto agli altri e mangiare insieme, festeggiando l'Iftar, la rottura quotidiana del digiuno. L'iniziativa, organizzata in occasione del mese sacro del Ramadan, vede coinvolte la Comunità di Sant'Egidio e le diverse comunità islamiche di Milano. Parteciperanno all'iniziativa anche diversi rifugiati, giunti in Italia con il programma dei corridoi umanitari di Sant'Egidio dai campi di prigionia della Libia, dalla Siria, dall'Afghanistan, dal Corno d'Africa e dal campo profughi di Lesbo, o frequentanti le Scuole di lingua e cultura italiana della Comunità. "In questo tempo difficile e violento, segnato dalla guerra, dalle morti ingiuste nel Mediterraneo e da muri anche nella città, - scrive la comunità di Sant'Egidio - cristiani di tutte le confessioni, musulmani sunniti e sciiti e tutti i credenti condividono la necessità della preghiera comune per la pace, in uno spirito di fraternità universale. L'incontro è un'occasione per vivere un senso di comunione e condivisione, ribadendo l'impegno di uomini e donne delle diverse fedi per costruire città pacificate e solidali, cercando nel profondo della propria tradizione religiosa - tesa al raggiungimento della pace - quelle energie buone che possono unire genti diverse, riconciliare chi è distante, curare le ferite di società fragili e frammentate". Dal 2007 a Milano Sant'Egidio vive questo momento di amicizia e spiritualità con molti musulmani durante il mese di Ramadan.