Musk ritwitta un commento su Mattarella, 'ha ragione Meloni'

ROMA, 13 NOV - Elon Musk ritwitta un commento sulle parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella di un'opinionista olandese di destra, Eva Vlaardingerbroek. Quest'ultima, pubblicando il post del Quirinale, scrive in italiano: "No. Elon Musk e Giorgia Meloni hanno ragione. Il fatto che i giudici del tribunale di Roma ritengano di essere al di sopra del governo e del processo democratico è una follia. Non sono una Corte costituzionale, quindi stanno oltrepassando la loro competenza in violazione della separazione dei poteri".