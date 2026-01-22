Giornale di Brescia
Musk ironizza sul Board of peace, 'è un consiglio di pace o per la conquista'?

WASHINGTON, 22 GEN - Elon Musk ha ironizzato sulla formazione del Board of peace per Gaza. "E' per la pace o per la conquista? Un pezzo di Groenlandia, più un pezzo di Venezuela?", ha detto il miliardario a Davos giocando con le parole 'peace', 'pace' e 'piece', 'pezzo'. L'uomo più ricco del mondo è tornato al Forum per la prima volta dopo averlo criticato per anni.

Argomenti
WASHINGTON

