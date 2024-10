Muore sepolto in uno scavo nel giardino di casa nel Milanese

MILANO, 13 OTT - E' morto il proprietario di una villetta, a Cinisello Balsamo nel Milanese, sepolto dal cedimento di un terrapieno di uno scavo nel giardino di casa. In base a una prima ricostruzione, l'uomo, di 61 anni, sarebbe andato a controllare la situazione per una infiltrazione d'acqua nel box interrato, ma purtroppo il tunnel che pare lui stesso abbia scavato era instabile e la terra è franata. L'episodio si è verificato verso le 17. Si sono rivelati inutili i soccorsi immediati di diverse squadre dei pompieri e delle ambulanze. E' stata attuata una complessa operazione di salvataggio - in via Alessandro Volta 66 - ma da subito si era capito che le condizioni dell'uomo erano critiche. Sono intervenuti anche gli specialisti dell'Urban Search And Rescue (Usar) e il nucleo Cinofili per cercare di localizzarlo in tempo utile. Le squadre hanno lavorato freneticamente a rischio della loro incolumità. Dopo oltre un'ora il personale del gruppo Saf ha trovato l'uomo purtroppo privo di vita.