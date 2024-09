Muore in schianto in moto, denunciato pirata della strada

ROMA, 09 SET - E' stato denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso l'uomo alla guida della macchina coinvolta nell'incidente in cui è morto Giuseppe Bernabucci, il 28enne deceduto in uno schianto in moto l'altra notte ad Acilia, A rintracciare il 28enne i carabinieri dopo che il passeggero della vettura coinvolta nell'incidente si è presentato alla stazione carabinieri di Ostia Antica raccontando cos'era successo. Sequestrata la macchina e i cellulari di entrambi i ragazzi che erano a bordo.