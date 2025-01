Muore in ospedale durante un esame, aperta inchiesta

BOLOGNA, 15 GEN - La Procura di Bologna, con il pm Andrea De Feis, ha aperto una inchiesta, al momento contro ignoti, per accertare le cause della morte di una donna di 61 anni, deceduta all'ospedale Maggiore di Bologna il 9 gennaio. L'inchiesta parte da un esposto presentato dalla figlia e dal compagno della donna, che era residente a Monterenzio, nel Bolognese. La 61enne, l'8 gennaio era stata ricoverata all'ospedale Bellaria per svolgere alcuni accertamenti preliminari dopo che le era stato riscontrato un problema cardiaco in seguito al quale si sarebbe dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico in merito ad una calcificazione dell'aorta. Il giorno successivo è stata quindi spostata all'ospedale Maggiore, per effettuare, in mattinata, una coronoscopia. Nel primo pomeriggio il compagno della 61enne è stato poi contattato dal medico che aveva eseguito l'esame che gli comunicava che vi era stata una complicazione e di andare in ospedale. Dopo varie insistenze dell'uomo, lo stesso medico gli diceva che la 61enne era morta durante l'esame. I medici le hanno quindi praticato un massaggio cardiaco, durato circa 80 minuti, ma la 61enne è morta nel reparto di terapia intensiva. Nella denuncia i parenti hanno segnalato che la donna aveva specificato di essere allergica al liquido di contrasto. La Procura ha affidato al medico legale, Marco Tudini, di svolgere tutti gli accertamenti del caso, tra cui l'autopsia, per individuare eventuali responsabilità dei sanitari. I familiari della 61enne sono assistiti dall'avvocata Stella Pancari.