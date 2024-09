Muore a 17 anni in incidente stradale,16enne in pericolo di vita

NAPOLI, 23 SET - Un ragazzo di 17 anni è morto nell'ospedale di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, dove era stato trasferito in codice rosso mentre un 16enne è ricoverato in terapia intensiva ed è in pericolo di vita: questa notte, verso le 2,30, mentre erano a bordo di uno scooter si sono scontrati con una jeep avanger con alla guida un 20enne. In via Roma, a Frattamaggiore, luogo dell'incidente, si sono recati i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Caivano. Ancora in corso di accertamento le cause dello scontro. La salma del 17enne, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata sequestrata per l'esame autoptico. I mezzi sono stati sequestrati.