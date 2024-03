Mulè, uniti su Bardi in Basilicata e porte aperte a Calenda

ROMA, 14 MAR - "In Basilicata il centrodestra ha idee chiarissime e riconosce in Vito Bardi, espressione di Forza a Italia, un modello di amministrazione virtuoso. Quanto a Calenda e all'eventuale appoggio a Bardi a mio giudizio non devono esserci preclusioni perché, se accadrà, è perché si riconoscerà nel programma del centrodestra. E il programma per noi è una stella polare nel rapporto di lealtà che ci lega agli elettori". Ad affermarlo è Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia nel corso della trasmissione Agorà su Raitre.